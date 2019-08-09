Меню
Политика
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
Москва
Политика
09 августа 00:13

​Движение «Голос» обвинило ЦИК в предвзятости и нарушении принципа политического нейтралитета

Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало официальное заявление по поводу решения Центризбиркома окончательно отказать независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы в регистрации

​Движение «Голос» обвинило ЦИК в предвзятости и нарушении принципа политического нейтралитета
Фото: КоммерсантЪ

Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало официальное заявление по поводу решения Центризбиркома окончательно отказать независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы в регистрации. Во время рассмотрения жалоб оппозиционеров члены ЦИК вместо всестороннего рассмотрения претензий «публично продемонстрировали несоблюдение принципа политического нейтралитета».

В заявлении «Голоса» говорится, что ситуация вокруг выборов в Мосгордуму привела по вине властей к крупнейшему за последние годы политическому кризису. Причиной этого кризиса  стала очевидная предвзятость окружных избирательных комиссий. Так, документы одних кандидатов (особенно лояльных к власти) проходили формальную проверку, а документы кандидатов от оппозиции проверялись с нарушением, чему есть множество свидетельств.

«У общества была надежда на Центризбирком, способный вернуть выборы к их конституционному смыслу и предназначению, однако ЦИК России пошел по пути юридических придирок и формалистских интерпретаций, выхолащивающих суть избирательного процесса», - говорится в заявлении.

В «Голосе» отметили, что ЦИК обязан был рассмотреть заявления московских избирателей, которые подтверждали действительность своих подписей. «В случае подтверждения значимого числа возражений кандидатов по работе почерковедов, дискредитировалось бы все заключение почерковеда. После этого они не могли бы служить основанием для принятия решения об отказе в регистрации», - говорится в заявлении.

В «Голосе» также напомнили, что главная задача Центризбиркома состоит в защите избирательных прав граждан, но комиссия во главе с Эллой Памфиловой нарушила политический нейтралитет и поддержала одну из сторон политического конфликта.

Материалы по теме
Центризбирком отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Связанные с «ЕР» и ОНФ фонды проспонсировали кампании провластных кандидатов в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в допуске на выборы Любови Соболь и Дмитрию Гудкову
Сейчас на главной
Во всем виноваты США
Горячие новости
Во всем виноваты США
Алексей Журавлев озвучил новую версию возникновения масштабных лесных пожаров в Сибири и штормов в Москве. По мнению парламентария, погодные аномалии в России можно объяснить применением властями США климатического оружия
Двойная игра Сергея Собянина
Аналитика
Двойная игра Сергея Собянина
Разбор полетов после силового подавления городскими властями несанкционированного шествия 3 августа в Москве вызвал новую волну обсуждения в СМИ так называемой «Операции «Преемник». Тема периодически оживает уже два года, с того момента, когда эксперты составили рейтинг теоретических преемников
Авторская колонка
Когда облака ниже колен
Очень плохо, что Россией сейчас рулят отставные и действующие КГБ-шники. У них, как можно наблюдать по происходящим в последние недели событиям, мозг работает совсем не так, как у обычных людей, и из-за этого они ввергли совсем, в общем-то, обычную, ничем не угрожающую ситуацию в масштабный политический кризис с делигитимизацией чуть ли не всех ветвей власти
Кац Максим
Совет Федерации предложил еще больше ужесточить правила проведения митингов
Горячие новости
Совет Федерации предложил еще больше ужесточить правила проведения митингов
Российские сенаторы на фоне массовых протестных митингов разрабатывают законопроект, который еще больше ограничит конституционное право граждан на свободу собраний и мирных шествий
Где нет закона, там нет государства
Горячие новости
Где нет закона, там нет государства
Литераторы и журналисты, члены объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» опубликовали совместное заявление о действиях сотрудников правоохранительных органов во время мирных протестных акций 27 июля и 3 августа
Сотовым операторам запретили повышать тарифы на связь для абонентов из Крыма
Горячие новости
Сотовым операторам запретили повышать тарифы на связь для абонентов из Крыма
Операторы связи не смогут менять тарифы до тех пор, пока не решат технические вопросы обеспечения полуострова бесперебойной связью в роуминге
Авторская колонка
Прошу провести проверку по факту моего заказного уголовного преследования, сопровождаемого пытками и издевательствами в изоляторах г.Москвы, доведении меня до самоубийства
С 2003 года я являлся главой Серпуховского района Подмосковья, много раз был награжден за привлечение инвестиций, более 30 современных, крупных предприятий было построено за 14 лет моей работы
Шестун Александр
В «Гринпис» сообщили о гибели тысяч животных в результате лесных пожаров в Сибири
Горячие новости
В «Гринпис» сообщили о гибели тысяч животных в результате лесных пожаров в Сибири
Экологическая организация «Гринпис» обнародовала данные о количестве пострадавших в результате лесных пожаров в Сибири животных. Экологи сообщают, что в сгоревших лесах могло обитать примерно 13 тысяч особей разных видов
«Чтобы все понимали абсурдность»
Горячие новости
«Чтобы все понимали абсурдность»
​Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил подробности об уголовном деле по факту отмывания средств Фондом борьбы с коррупцией
​Изолятор новый, сотрудники старые
Горячие новости
​Изолятор новый, сотрудники старые
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выявили множество нарушений в новом следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, который должен был стать самым современным изолятором в России
Росстат сообщил о резком повышении цен на черный хлеб
Горячие новости
Росстат сообщил о резком повышении цен на черный хлеб
Росстат зафиксировал резкое подорожание черного хлеба в российских магазинах. По данным ведомства, с начала текущего года стоимость этого товара выросла на 7,7%
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу
Горячие новости
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу
Общероссийский народный фронт направил в Министерство труда письмо с предложением официально разрешить работать удаленно официально трудоустроенным сотрудникам
Под Новороссийском туристический автобус упал с обрыва. Есть погибшие
Горячие новости
Под Новороссийском туристический автобус упал с обрыва. Есть погибшие
Под Новороссийском столкнулись туристический автобус и автомобиль «Фольцваген Туарег», после чего оба транспортных средства упали с обрыва. По предварительным данным, шесть человек спасены, трое погибли
Фестиваль против митинга
Горячие новости
Фестиваль против митинга
Московские власти решили провести еще один фестиваль в день, когда должна состояться очередная протестная акция в поддержку недопущенных на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов
Авторская колонка
Острая избирательная недостаточность
Первым полномочием Центральной избирательной комиссии России согласно Федеральному закону является «контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Шлосберг Лев
ФСИН пожаловалось на губернаторов
Горячие новости
ФСИН пожаловалось на губернаторов
ФСИН пожаловалось на губернаторов, которые не торопятся помогать ведомству в расширении сети исправительных центров, где граждане отбывают такой вид наказания, как принудительные работы
Генпрокуратура выявила рост числа преступлений в МВД, ФСБ и Росгвардии
Горячие новости
Генпрокуратура выявила рост числа преступлений в МВД, ФСБ и Росгвардии
В России за последнее время значительно выросло количество преступлений, совершенных сотрудниками силовых ведомств, надзорных и судебных органов
«Проект» нашел у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде участок на Рублевке за 2,8 млрд рублей
Горячие новости
«Проект» нашел у телеведущей «России 1» Наили Аскер-заде участок на Рублевке за 2,8 млрд рублей
Ведущая государственного телеканала «Россия» получила земельный участок на Рублевском шоссе вблизи VIP-деревни Раздоры стоимостью 2,8 млрд рублей. Площадь этого участка составляет 43 тысячи кв.м.