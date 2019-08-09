Движение «Голос» обвинило ЦИК в предвзятости и нарушении принципа политического нейтралитета
Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало официальное заявление по поводу решения Центризбиркома окончательно отказать независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы в регистрации
Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало официальное заявление по поводу решения Центризбиркома окончательно отказать независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы в регистрации. Во время рассмотрения жалоб оппозиционеров члены ЦИК вместо всестороннего рассмотрения претензий «публично продемонстрировали несоблюдение принципа политического нейтралитета».
В заявлении «Голоса» говорится, что ситуация вокруг выборов в Мосгордуму привела по вине властей к крупнейшему за последние годы политическому кризису. Причиной этого кризиса стала очевидная предвзятость окружных избирательных комиссий. Так, документы одних кандидатов (особенно лояльных к власти) проходили формальную проверку, а документы кандидатов от оппозиции проверялись с нарушением, чему есть множество свидетельств.
«У общества была надежда на Центризбирком, способный вернуть выборы к их конституционному смыслу и предназначению, однако ЦИК России пошел по пути юридических придирок и формалистских интерпретаций, выхолащивающих суть избирательного процесса», - говорится в заявлении.
В «Голосе» отметили, что ЦИК обязан был рассмотреть заявления московских избирателей, которые подтверждали действительность своих подписей. «В случае подтверждения значимого числа возражений кандидатов по работе почерковедов, дискредитировалось бы все заключение почерковеда. После этого они не могли бы служить основанием для принятия решения об отказе в регистрации», - говорится в заявлении.
В «Голосе» также напомнили, что главная задача Центризбиркома состоит в защите избирательных прав граждан, но комиссия во главе с Эллой Памфиловой нарушила политический нейтралитет и поддержала одну из сторон политического конфликта.