В «Гринпис» сообщили о гибели тысяч животных в результате лесных пожаров в Сибири
Экологическая организация «Гринпис» обнародовала данные о количестве пострадавших в результате лесных пожаров в Сибири животных. Экологи сообщают, что в сгоревших лесах могло обитать примерно 13 тысяч особей разных видов
Экологическая организация «Гринпис» обнародовала данные о количестве пострадавших в результате лесных пожаров в Сибири животных. Экологи сообщают, что в сгоревших лесах могло обитать примерно 13 тысяч особей разных видов - 5500 соболей, 300 медведей, 2700 диких северных оленей и 1500 лосей.
Выжившие животные все равно могут пострадать, так как среде их обитания нанесен огромный ущерб, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена, сообщает портал Irk.ru.
По словам ученых, помочь животным можно за счет ограничения квоты на охоту в пострадавших от лесных пожаров регионах, а также сокращения вырубки леса.
В настоящее время в интернете идет сбор подписей под петицией с требованием запретить охоту до 2023 года и создать в лесах пункты прикорма.
В свою очередь директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская сообщила РИА Новости, что выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России с начала года - 284 млн тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей.
По словам специалиста, обычно в год от природных пожаров выбросы СО2 в России составляют около 170 млн тонн.