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Москва
Общество
08 августа 13:12

​Леонид Волков рассказал подробности «абсурдного» дела об отмывании денег в ФБК

​Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил подробности об уголовном деле по факту отмывания средств Фондом борьбы с коррупцией

​Леонид Волков рассказал подробности «абсурдного» дела об отмывании денег в ФБК

Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил подробности об уголовном деле по факту отмывания средств Фондом борьбы с коррупцией. В рамках этого дела силовики провели обыски в офисе ФБК и по месту жительства некоторых его сотрудников.

Леонид Волков сообщил, что суть этого уголовного дела заключается в том, что все пожертвования в ФБК за 2016–2019 годы (около 300 млн рублей), и все пожертвования на президентскую кампанию Алексея Навального за 2017-2018 годы (около 360 млн рублей), и все пожертвования на работу сети штабов Алексея Навального за 2018-19 годы (около 200 млн рублей) следователи одним постановлением «умудрились объявить легализацией незаконного иностранного финансирования».

Оппозиционер отметил, что простыми словами Следственный комитет признал несуществующими каждого из 160 тысяч человек, кто донатил на президентскую кампанию, каждого из 8 тысяч подписанных на ежемесячные платежи и примерно 70 тысяч разовых жертвователей ФБК. «По логике следователей, каждый из них сначала получил свои 300 рублей или 5 тысяч рублей от некоего «иностранного преступника» (заведомо зная, что это преступные рубли), и потом переслал нам «с целью отмывания». Вот чтобы все понимали абсурдность», — написал Леонид Волков в Facebook.

Также уточняется, в материалах дела говорится о получении фондом от третьих лиц 75,5 млн рублей. При этом в официальных пресс-релизах СКР речь идет о миллиарде рублей.

Делом ФБК занимается следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Роман Видюков, который ведет резонансное дело бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

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