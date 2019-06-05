Президент потребовал от правительства избавиться от проблемы обманутых дольщиков
Президент Владимир Путин на совещании в правительстве распорядился в ближайшие два года избавиться от проблемы обманутых дольщиков. При этом решить проблему нужно без нанесения вреда строительной отрасли
Президент Владимир Путин на совещании в правительстве распорядился в ближайшие два года избавиться от проблемы обманутых дольщиков. При этом решить проблему нужно без нанесения вреда строительной отрасли.
Глава государства поручил избавиться от словосочетания «обманутые дольщики» и от этого явления, которое он назвал «позорным».
Владимир Путин считает, что для решения проблемы все возникающие при долевом строительстве риски нужно «переложить с плеч граждан на плечи финансовых организаций». Одновременно с этим изменения в законодательство нужно вносить таким образом, чтобы не навредить отрасли и не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства, сообщает РБК.
«Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом — это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны», — указал Путин.
Предполагается, что с 1 июля 2019 года средства покупателей квартир в строящихся домах должны будут храниться в банке на эскроу-счетах, которые необходимы для сопровождения кредитования девелоперов. Согласно этой схеме, строительная компания не сможет тратить средства дольщиков до тех пор, пока дом не будет построен. Уже после сдачи объекта деньги с эскроу-счетов пойдут на погашение кредита и самому застройщику.
Если строительная компания обанкротится до окончания стройки, деньги покупателей квартир к ним вернутся.