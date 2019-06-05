Футболисту Андрею Аршавину закрыли выезд из России из-за долга по алиментам
Петербургский суд запретил известному футболисту выезжать за пределы России из-за имеющегося у него долга по алиментам. Такое решение принято в рамках процесса по расторжению брака спортсмена
Петербургский суд запретил известному футболисту Андрею Аршавину выезжать за пределы России из-за имеющегося у него долга по алиментам. Такое решение принято в рамках процесса по расторжению брака спортсмена с Алисой Казьминой.
Адвокат Алисы Казьминой сообщил «Интерфаксу», что Андрей Аршавин не хочет видеть своего ребенка и не выплачивает алименты на его содержание в размере 350 тысяч рублей в месяц.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь. Футболист также имеет троих детей от телеведущей Юлии Барановской.