«Победа» удалила скандальное объяснение, почему пассажирам нельзя меняться местами в самолете
Авиакомпания «Победа» объяснила запрет пассажирам меняться местами в самолете тем, что в случае авиакатастрофы это затруднит их опознание. Перевозчик пояснил, что в списках зарегистрированных пассажиров указывают их места в салоне согласно посадочному билету
Авиакомпания «Победа» объяснила запрет пассажирам меняться местами в самолете тем, что в случае авиакатастрофы это затруднит их опознание. Перевозчик пояснил, что в списках зарегистрированных пассажиров указывают их места в салоне согласно посадочному билету.
Помимо этого, в сообщении «Победы» указывается, что над новым креслом может не оказаться дополнительной кислородной маски для младенца, а у аварийных выходов должны сидеть только взрослые пассажиры, которые в случае нештатной ситуации смогут открыть люк.
Отметим, что выбор места в салоне самолета на рейсе лоукостера «Победа» является платной услугой, поэтому при регистрации в аэропорту пассажиров-родственников рассаживают по разным местам. Некоторое время назад это приводило к скандалам на борту, когда пассажиры самовольно пересаживались на другие места.
Позже пост с ответом на вопрос «Разрешено ли клиентам авиакомпании меняться местами в салоне самолета?» был удален, однако интернет-пользователи уже успели распространить его по социальным сетям. Сообщение «Победы» вызвало бурную реакцию граждан в соцсетях.
Заслуженный пилот России Вадим Базыкин, комментируя скандальный ответ «Победы» об идентификации трупов в случае авиакатастрофы, заявил, что сотрудникам этой авиакомпании «следует разрешить бить пассажиров на борту». Все остальные «эксперименты» перевозчик над своими клиентами уже провел отметил пилот в беседе с изданием «Ura.RU».
«На самом деле пассажиры меняются местами крайне редко. Но то, что написано - это какое-то сумасшествие. Вообще такими вещами не шутят», - отметил Вадим Базыкин.