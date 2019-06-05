Меню
Общество
Хитрая «математика» Минздрава
Общество
05 июня 00:02

В России за прошлый год оказались брошенными около 3 тысяч новорожденных детей

В России подсчитали число брошенных новорожденных детей. По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, в перинатальных центрах было оставлено матерями тысячи малышей

В России за прошлый год оказались брошенными около 3 тысяч новорожденных детей

В России подсчитали число брошенных новорожденных детей в прошлом году. По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, в перинатальных центрах было оставлено матерями около 3 тысяч малышей.

Если называть точные цифры, то брошенными в 2018 году оказались 2889 новорожденных детей.

При этом, отметила Анна Кузнецова, число оставленных матерями детей снизилось на 22% по сравнению с прошлыми годами. В 2018 году в федеральном банке данных числилось более 47 тысяч сирот, сообщает ТАСС.

Материалы по теме
В Хабаровске сироты объявили голодовку с требованием предоставить им жилье
Жительница Москвы отвела ребенка в игровую комнату и отказалась его забирать
Депутаты Госдумы разрешили ВИЧ-инфицированным гражданам усыновлять детей
Сейчас на главной
Авторская колонка
Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией
Многие считают, что ФСБ — это какая-то спецслужба, которая ловит шпионов и террористов, а в последнее время занялась борьбой с коррупцией. Но исторически сложилось так, что это просто мега-орган, который отвечает за всю безопасность нашего государства
Вербицкий Дмитрий
Футболисту Андрею Аршавину закрыли выезд из России из-за долга по алиментам
Горячие новости
Футболисту Андрею Аршавину закрыли выезд из России из-за долга по алиментам
Петербургский суд запретил известному футболисту выезжать за пределы России из-за имеющегося у него долга по алиментам. Такое решение принято в рамках процесса по расторжению брака спортсмена
Сумасшествие лоукостера «Победа»
Горячие новости
Сумасшествие лоукостера «Победа»
Авиакомпания «Победа» объяснила запрет пассажирам меняться местами в самолете тем, что в случае авиакатастрофы это затруднит их опознание. Перевозчик пояснил, что в списках зарегистрированных пассажиров указывают их места в салоне согласно посадочному билету
Авторская колонка
Жизнь под три аккорда
Боевой девиз «Женщины, боритесь с уголовной романтикой!» известен мне с детства. О таком лозунге на воротах лагеря рассказывал отец, знавший колымский быт не понаслышке. Я и борюсь, как могу, стараясь ни в одной точке пространства и времени не пересекаться с паханами из разных сфер жизни.
Тарощина Слава
«Газпром» подорожал на слухах об отставке Миллера
Горячие новости
«Газпром» подорожал на слухах об отставке Миллера
Напомним, 3 июня «Газпром» впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. В начале этой рабочей недели компания подорожала на 4% с 5 трлн рублей до 5,2 трлн рублей
В ГИБДД предложили запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
Горячие новости
В ГИБДД предложили запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
ГИБДД предложила запретить доступ к сервисам каршеринга злостным нарушителям ПДД. Для этого в России должна быть создана единая система с базой данных о водителях-нарушителях
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи для дешифрации переписки пользователей
Горячие новости
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи для дешифрации переписки пользователей
ФСБ России направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для расшифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Пока компания отказывается передать спецслужбе необходимые данные
СКР возбудил уголовное дело по факту хищений в «Тольяттиазоте» на 2,5 млрд рублей
Горячие новости
СКР возбудил уголовное дело по факту хищений в «Тольяттиазоте» на 2,5 млрд рублей
СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту хищений на предприятии «Тольяттиазот». Дело возбуждено по статьям.
Авторская колонка
Над пропастью во лжи
В сети обсуждают новый сериал «Чернобыль». Пишут, что это один из самых значимых фильмов не только о катастрофе, но и вообще об СССР. Как современник этих событий могу сказать, что все мои друзья и знакомые, которые имели хоть какую-то квалификацию, необходимую для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поехали туда. Большинство — добровольцами
Явлинский Григорий
Банкет в Кремле по случаю Дня России обойдется бюджету в 12 млн рублей
Горячие новости
Банкет в Кремле по случаю Дня России обойдется бюджету в 12 млн рублей
Управделами президента России потратит на праздничный банкет в Кремле по случаю Дня России около 12 млн рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок
Свердловская оппозиция подала заявку на митинг за отставку губернатора
Горячие новости
Свердловская оппозиция подала заявку на митинг за отставку губернатора
Накануне екатеринбургский штаб Алексея Навального опубликовал на YouTube видео с подсчетом расходов регионального бюджета на поездки Евгения Куйвашева за пределы Свердловской области
«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну
Горячие новости
«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну
Государственная корпорация «Роскосмос» объявила набор космонавтов для участия в лунных программах. Для этих целей нужны здоровые физически, психически и психологически кандидаты
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» от 2012 года в 50 регионах
Горячие новости
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» от 2012 года в 50 регионах
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» президента от 2012 года в 50 российских регионах из 85. Речь идет о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу
Вице-мэру Москвы Петру Бирюкову прочат скорую отставку
Горячие новости
Вице-мэру Москвы Петру Бирюкову прочат скорую отставку
Вице-мэр Москвы и глава департамента по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в скором времени может уйти в отставку. Издание «Проект» сообщает, что сейчас чиновник находится в отпуске, после которого он может уже не вернуться на свою должность
У Дерипаски остался зуб на Америку
олигархи
У Дерипаски остался зуб на Америку
Еще пару лет тому назад журналисты пытались «расколоть» Олега Дерипаску на предмет его участия в сговоре Кремля с командой тогда еще кандидата Дональда Трампа
Горячие новости
Российские власти решили отменить около 10 тысяч ГОСТов
Старые требования тормозят развитие бизнеса и экономики страны, а большая часть принятых еще в период СССР стандартов относится к сфере добровольного применения
Курить – экологии вредить
Горячие новости
Курить – экологии вредить
Российское правительство рассмотрит вопрос о введении экологического сбора на табачную продукцию. В случае принятия соответствующего закона, производителям придется выплачивать минимум по 5 рублей за пачку сигарет
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Таиланде
Горячие новости
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Денге на курортах Таиланда. С января текущего года в центральных и южных районах страны было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания