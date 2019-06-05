В России за прошлый год оказались брошенными около 3 тысяч новорожденных детей
В России подсчитали число брошенных новорожденных детей. По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, в перинатальных центрах было оставлено матерями тысячи малышей
В России подсчитали число брошенных новорожденных детей в прошлом году. По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, в перинатальных центрах было оставлено матерями около 3 тысяч малышей.
Если называть точные цифры, то брошенными в 2018 году оказались 2889 новорожденных детей.
При этом, отметила Анна Кузнецова, число оставленных матерями детей снизилось на 22% по сравнению с прошлыми годами. В 2018 году в федеральном банке данных числилось более 47 тысяч сирот, сообщает ТАСС.