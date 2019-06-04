Резкий рост капитализации «Газпрома» связали со слухами об отставке Алексея Миллера
Напомним, 3 июня «Газпром» впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. В начале этой рабочей недели компания подорожала на 4% с 5 трлн рублей до 5,2 трлн рублей
Недавний рост капитализации «Газпрома» связали со слухами о возможном уходе Алексея Миллера с поста главы правления газовой монополии.
Напомним, 3 июня «Газпром» впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. В начале этой рабочей недели компания подорожала на 4% с 5 трлн рублей до 5,2 трлн рублей. К закрытию торгов на Московской бирже капитализация «Газпрома» выросла на 9,49% до 5,76 трлн рублей.
Эксперты объяснили рост котировок «Газпрома» реакцией участников рынка на обещание руководства госкомпании изменить дивидендную политику, а именно поднять максимальную планку выплат акционерам до 50% от прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные статьи.
Между тем, трейдеры крупных компаний сообщили газете «Ведомости», что рост капитализации «Газпрома» обусловлен слухами о возможной отставке Алексея Миллера. Инвесторы считают, что действующее руководство компании слишком увлекается большими стройками в ущерб дивидендам, а смена команды топ-менеджеров может положительно сказаться на дивидендных выплатах.
В «Газпроме» слухи об уходе Алексея Миллера, который возглавляет госкомпанию в 2001 года, не комментируют.