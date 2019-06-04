В ГИБДД предложили запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
ГИБДД предложила запретить доступ к сервисам каршеринга злостным нарушителям ПДД. Для этого в России должна быть создана единая система с базой данных о водителях-нарушителях
Госавтоинспекция предложила запретить доступ к сервисам каршеринга злостным нарушителям правил дорожного движения. Для этого в России должна быть создана единая система с базой данных о водителях-нарушителях.
Глава управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров в беседе с «Известиями» заявил, что регулярно нарушающим правила водителям планируется запретить пользоваться сервисами каршеринга, поскольку такие граждане представляют угрозу для всех остальных.
В единую базу злостных нарушителей предлагается внести сведения не только о российских гражданах, но и иностранных.
Участники рынка каршеринга в целом поддержали инициативу ГИБДД, но отметили, что она может привести к появлению рынка по продаже водительских аккаунтов в приложениях по аренде автомобилей.