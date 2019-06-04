ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи для дешифрации переписки пользователей
ФСБ России направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для расшифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Пока компания отказывается передать спецслужбе необходимые данные
ФСБ России направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для расшифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Пока компания отказывается передать спецслужбе необходимые данные, поскольку они могут привести к открытию доступа к паролям пользователей всей экосистемы «Яндекса».
Источники РБК сообщают, что запрос на ключи дешифрации в рамках «закона Яровой» ФСБ направила еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» до сих пор их не предоставил.
В компании считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой» и требует предоставить сессионные ключи, которые не только откроют силовикам доступ к почтовым ящикам пользователей, но и позволят анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса». Последнее уже несет высокие риски в плане безопасности.
Эксперты по кибербезопасности считают, что сессионные ключи позволяют получить не только доступ к данным, но и анализировать само поведение пользователей в интернете.
В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать ситуацию, однако источники говорят о беспокойстве в компании тем, что сотрудничество с силовиками может привести к оттоку пользователей и потере доли на рынке. Одновременно с этим за отказ передать ключи для дешифрации переписки пользователей грозит «Яндексу» административной ответственностью и штрафом, размер которого может составить миллион рублей. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать блокировки сервисов «Яндекса» на территории РФ.