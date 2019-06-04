СКР возбудил уголовное дело по факту хищений в «Тольяттиазоте» на 2,5 млрд рублей
СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту хищений на предприятии «Тольяттиазот». Объем хищений оценивается в 2,5 млрд рублей. Дело возбуждено по статьям «Организация преступного сообщества», «Мошенничество» и «Уклонение от уплаты налогов»
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту хищений на предприятии «Тольяттиазот». Объем хищений оценивается в 2,5 млрд рублей.
Дело возбуждено по статьям «Организация преступного сообщества», «Мошенничество» и «Уклонение от уплаты налогов» в отношении бывшего председателя совета директоров «Тольяттиазот» Сергея Махлая, его сына и экс-президента компании Владимира Махлая, экс-гендиректора Евгения Королева, владельца швейцарского офшора Ameropa AG Эндрю Циви и председателя комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александра Макарова. Владимир Махлай, по версии СКР, возглавлял преступное сообщество.
Еще одним участником преступного сообщества является председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов.
В официальном сообщении СКР говорится, что г-н Попов и остальные соучастники незаконно приобрели право на принадлежащие «Тольяттиазоту» объекты агрегата аммиака стоимостью 2 млрд рублей. В 2008 году они не заплатили налоги в размере 320 млн рублей, а в 2009-2010 гг. приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» участок земли и находящиеся на нем объекты производства на сумму не менее 228 млн рублей.
Напомним, что компания «Тольяттиазот» много лет работает в условиях конфликта между Махлаями и «Уралхимом», который купил акции завода в 2008 году у структур «Реновы».