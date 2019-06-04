Меню
Общество
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
Общество
04 июня 00:28

Банкет в Кремле по случаю Дня России обойдется бюджету в 12 млн рублей

Управделами президента России потратит на праздничный банкет в Кремле по случаю Дня России около 12 млн рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок

Банкет в Кремле по случаю Дня России обойдется бюджету в 12 млн рублей

Управделами президента России потратит на праздничный банкет в Кремле по случаю Дня России около 12 млн рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок.

В указанную в заявке сумму (11 млн 950 тысяч рублей) входит только обслуживание праздничного стола. Развлекательная программа в контракт не входит. Также к заявке не было прикреплено техническое задание, поэтому кремлевское меню остается неизвестным.

Закупка проводится у единственного поставщика, который уже выбран, однако название фирмы-получателя госконтракта не сообщается.

По данным «МБХ медиа», в прошлые два года обслуживанием праздничного стола в Кремле на День России занимался ФГБУ «Комбинат питания „Кремлевский“», которое входит в Управделами президента.

Материалы по теме
Росгвардия заказала 2 тысячи пар наручников «Нежность» за 2 млн рублей
Мэрия Анапы отказалась оплачивать за счет бюджета выступление Анастасии Волочковой
Саровский ядерный центр после закупки икон со стразами объявил тендер на поставку Audi за 7,8 млн рублей
Сейчас на главной
Авторская колонка
Над пропастью во лжи
В сети обсуждают новый сериал «Чернобыль». Пишут, что это один из самых значимых фильмов не только о катастрофе, но и вообще об СССР. Как современник этих событий могу сказать, что все мои друзья и знакомые, которые имели хоть какую-то квалификацию, необходимую для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поехали туда. Большинство — добровольцами
Явлинский Григорий
«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну
Горячие новости
«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну
Государственная корпорация «Роскосмос» объявила набор космонавтов для участия в лунных программах. Для этих целей нужны здоровые физически, психически и психологически кандидаты
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» от 2012 года в 50 регионах
Горячие новости
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» от 2012 года в 50 регионах
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» президента от 2012 года в 50 российских регионах из 85. Речь идет о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу
Вице-мэру Москвы Петру Бирюкову прочат скорую отставку
Горячие новости
Вице-мэру Москвы Петру Бирюкову прочат скорую отставку
Вице-мэр Москвы и глава департамента по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в скором времени может уйти в отставку. Издание «Проект» сообщает, что сейчас чиновник находится в отпуске, после которого он может уже не вернуться на свою должность
У Дерипаски остался зуб на Америку
олигархи
У Дерипаски остался зуб на Америку
Еще пару лет тому назад журналисты пытались «расколоть» Олега Дерипаску на предмет его участия в сговоре Кремля с командой тогда еще кандидата Дональда Трампа
Горячие новости
Российские власти решили отменить около 10 тысяч ГОСТов
Старые требования тормозят развитие бизнеса и экономики страны, а большая часть принятых еще в период СССР стандартов относится к сфере добровольного применения
Курить – экологии вредить
Горячие новости
Курить – экологии вредить
Российское правительство рассмотрит вопрос о введении экологического сбора на табачную продукцию. В случае принятия соответствующего закона, производителям придется выплачивать минимум по 5 рублей за пачку сигарет
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Таиланде
Горячие новости
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Денге на курортах Таиланда. С января текущего года в центральных и южных районах страны было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года
Горячие новости
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года
Олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Играх-2020, которые пройдут в японской столице городе Токио. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на собственные источники, поводом для этого может стать допинговый скандал
Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 84 человек
Горячие новости
Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 84 человек
Власти Нижегородской области уточнили данные о пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что за медицинской помощью обратились 84 человека
В России вступили в силу упрощенные правила автотюнинга
Горячие новости
В России вступили в силу упрощенные правила автотюнинга
Согласно документу, который еще в апреле подписал глава российского кабмина Дмитрий Медведев, отныне каждый желающий видоизменить свое транспортное средство обязан получить разрешение в ГИБДД
В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила, есть пострадавшие
Горячие новости
В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила, есть пострадавшие
В цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько сильных взрывов
От Росгвардии с «Нежностью»
Горячие новости
От Росгвардии с «Нежностью»
Согласно тендерной документации, до 20 сентября подрядчик должен поставить Росгвардии 2 тысячи пар «Браслетов оперативных специальных» («БОС»). Торговое наименование лота - «Нежность»
Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
Горячие новости
Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Подмосковью официально подтвердили информацию о задержании Андрея Кулакова в рамках уголовного дела об убийстве, однако подробностей не сообщили
От перестановки слов в вопросе рейтинг меняется
Горячие новости
От перестановки слов в вопросе рейтинг меняется
ВЦИОМ, который на этой неделе сообщил о падении рейтинга доверия Владимиру Путину до рекордных значений, опубликовал новые статистические данные. После высказанного в Кремле недовольства, служба рапортовала о росте рейтинга главы государства
Велик могучим русский языка
Горячие новости
Велик могучим русский языка
Цель этой программы – улучшить условия для развития научного и кадрового потенциала в сфере обучения русскому языку, а также продвижение русского языка и образования на русском в странах СНГ, Абхазии, Южной Осетии и других иностранных государствах
Постпред РФ в ЕС рассказал об отсутствии стремления к безвизовому режиму с Европой
Горячие новости
Постпред РФ в ЕС рассказал об отсутствии стремления к безвизовому режиму с Европой
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская общественность не сильно стремится к безвизовому режиму с европейскими странами
«Сегодня не лучший день для водителя»
Горячие новости
«Сегодня не лучший день для водителя»
Московский «Центр организации дорожного движения» обратился к водителям с рекомендацией по возможности отказаться от использования личного транспорта в пятницу, 31 мая