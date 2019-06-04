Банкет в Кремле по случаю Дня России обойдется бюджету в 12 млн рублей
Управделами президента России потратит на праздничный банкет в Кремле по случаю Дня России около 12 млн рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок
Управделами президента России потратит на праздничный банкет в Кремле по случаю Дня России около 12 млн рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок.
В указанную в заявке сумму (11 млн 950 тысяч рублей) входит только обслуживание праздничного стола. Развлекательная программа в контракт не входит. Также к заявке не было прикреплено техническое задание, поэтому кремлевское меню остается неизвестным.
Закупка проводится у единственного поставщика, который уже выбран, однако название фирмы-получателя госконтракта не сообщается.
По данным «МБХ медиа», в прошлые два года обслуживанием праздничного стола в Кремле на День России занимался ФГБУ «Комбинат питания „Кремлевский“», которое входит в Управделами президента.