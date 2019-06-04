Свердловская оппозиция подала заявку на митинг за отставку губернатора Куйвашева
Накануне екатеринбургский штаб Алексея Навального опубликовал на YouTube видео с подсчетом расходов регионального бюджета на поездки Евгения Куйвашева за пределы Свердловской области
В администрацию Екатеринбурга поступила заявка на проведение митинга с требованием отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Юрий Кузьминых сообщил «МБХ медиа», что заявка подана в Министерство общественной безопасности (МОБ). В акции примут участие три тысячи человек.
Сам митинг запланирован на воскресенье, 16 июня, на площади Труда.
Накануне екатеринбургский штаб Алексея Навального опубликовал на YouTube видео с подсчетом расходов регионального бюджета на поездки Евгения Куйвашева за пределы Свердловской области, в том числе и за границу.
Оппозиционеры подсчитали, что губернатор за последние два года совершил 45 поездок, из них семь раз он съездил в Париж. В смете расходов за поездку Куйвашева в столицу Франции в октябре 2018 года указано, что за четыре дня было потрачено более 1,8 млн рублей.