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Техномир
03 июня 17:10

«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну

Государственная корпорация «Роскосмос» объявила набор космонавтов для участия в лунных программах. Для этих целей нужны здоровые физически, психически и психологически кандидаты

«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну

Государственная корпорация «Роскосмос» объявила набор космонавтов для участия в лунных программах и полетах на перспективной космической технике.

Директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил агентству ТАСС, что к космонавтам выдвигаются высокие требования по медицинской части. Для полетов на Луну нужны здоровые физически, психически и психологически кандидаты. Также для участия в лунных программах нужны профессиональные медики и биологи.

«То, что сейчас мы приглашаем к участию специалистов медицинских специальностей, это тоже важно, это веление времени», - отметил Олег Орлов.

Отметим, что отечественная концепция исследования и освоения Луны была обнародована в ноябре 2018 года. Программа рассчитана на 20 лет. Высадку космонавтов на Луну планируется осуществить после 2030 года.

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