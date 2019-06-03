«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полетов на Луну
Государственная корпорация «Роскосмос» объявила набор космонавтов для участия в лунных программах. Для этих целей нужны здоровые физически, психически и психологически кандидаты
Государственная корпорация «Роскосмос» объявила набор космонавтов для участия в лунных программах и полетах на перспективной космической технике.
Директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил агентству ТАСС, что к космонавтам выдвигаются высокие требования по медицинской части. Для полетов на Луну нужны здоровые физически, психически и психологически кандидаты. Также для участия в лунных программах нужны профессиональные медики и биологи.
«То, что сейчас мы приглашаем к участию специалистов медицинских специальностей, это тоже важно, это веление времени», - отметил Олег Орлов.
Отметим, что отечественная концепция исследования и освоения Луны была обнародована в ноябре 2018 года. Программа рассчитана на 20 лет. Высадку космонавтов на Луну планируется осуществить после 2030 года.