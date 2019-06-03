Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» от 2012 года в 50 регионах
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» президента от 2012 года в 50 российских регионах из 85. Речь идет о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу
Счетная палата сообщила о невыполнении «майских указов» президента от 2012 года в 50 российских регионах из 85. Речь идет о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу.
В докладе СП говорится, что Министерство здравоохранения не обеспечило достижение целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, прописанных в государственной программе «Развитие здравоохранения».
В некоторых регионах не была достигнута цель по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, сообщает «Интерфакс».
Аудиторские проверки также проводились в ФМБА, Роспотребнадзоре, Росздравнадзоре и Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова. Везде эксперты Счетной палаты выявили нарушения в сфере госзакупок.