Вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова планируют отправить в отставку
Вице-мэр Москвы и глава департамента по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в скором времени может уйти в отставку. Издание «Проект» сообщает, что сейчас чиновник находится в отпуске, после которого он может уже не вернуться на свою должность
Вице-мэр Москвы и глава департамента по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в скором времени может уйти в отставку. Издание «Проект» сообщает, что сейчас чиновник находится в отпуске, после которого он может уже не вернуться на свою должность.
Источники издания в качестве причин увольнения главы столичного департамента ЖКХ называют его конфликты с другими чиновниками, 68-летний возраст и тот факт, что он является сейчас единственным замом Сергея Собянина, который входил в команду предыдущего мэра Юрия Лужкова.
В пресс-службе московской мэрии отказались комментировать информацию о возможной скорой отставке Петра Бирюкова.
Напомним, что вице-мэр Петр Бирюков неоднократно становился объектом антикоррупционных расследований. Так, московский штаб Алексея Навального ранее сообщил о получении контрактов от департамента ЖКХ фирмами, связанными с Бирюковым, а «Медуза» опубликовала материал о покупке родственниками чиновника пентхауса площадью 1600 кв.м. в элитном московском ЖК.