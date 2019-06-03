Российские власти решили отменить около 10 тысяч ГОСТов
Старые требования тормозят развитие бизнеса и экономики страны, а большая часть принятых еще в период СССР стандартов относится к сфере добровольного применения
Росстандарт рассмотрит вопрос об отмене порядка 10 тысяч ГОСТов в связи с их неактуальностью.
Глава ведомства Алексей Абрамов в беседе с РИА Новости сообщил, что старые требования тормозят развитие бизнеса и экономики страны. По словам чиновника, большая часть принятых еще в период СССР стандартов относится к сфере добровольного применения, поэтому их нужно пересмотреть или вовсе отменить.
С 2012 года средний возраст российского ГОСТа сократился с 21 года до 17 лет. Росстандарт планирует сократить срок действия ГОСТов к 2021 году примерно до 10-11 лет.