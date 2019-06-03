В России могут ввести экологический сбор на сигареты и табачную продукцию
Российское правительство рассмотрит вопрос о введении экологического сбора на табачную продукцию. В случае принятия соответствующего закона, производителям придется выплачивать минимум по 5 рублей за пачку сигарет
Российское правительство рассмотрит вопрос о введении экологического сбора на табачную продукцию. В случае принятия соответствующего закона, производителям придется выплачивать минимум по 5 рублей за пачку сигарет.
Ранее организация «Трезвая Россия» направила в Министерство природы и Министерство здравоохранения письмо с предложением установить экологический сбор на сигареты и табачную продукцию, поскольку их потребление негативно воздействует на экологию.
«Известия» отмечают, что ежегодно во всем мире производится около 6 трлн сигарет, а в окружающую среду выбрасывается до 680 млн тонн мусора. При этом сотни тысяч тонн окурков попадают в воду. Кроме того, сигаретные окурки относятся к классу токсичных отходов, поскольку для изготовления сигаретного фильтра используется ацетат целлюлозы, разлагающийся в течение 100 лет.
В «Трезвой России» считают, что такие отходы необходимо перерабатывать.
Минздрав положительно оценил предложение организации и согласился с утверждением, что курящие граждане наносят серьезный вред экологии. В Минприроды пока данную инициативу не прокомментировали.