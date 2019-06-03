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03 июня 06:20

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Денге на курортах Таиланда. С января текущего года в центральных и южных районах страны было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Таиланде
Фото: icho2017.sc.mahidol.ac.th

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Денге на курортах Таиланда. С января текущего года в центральных и южных районах страны было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания. Из них более 20 тысяч случаев было зафиксировано в мае.

В результате лихорадки Денге в Таиланде скончались 90 человек.

Российское санитарное ведомство объясняет стремительное распространение лихорадки началом сезона муссонов и сильной жарой.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые собираются на отдых в Таиланд, носить закрытую одежду, применять репелленты, ставить сетки на окна и двери.

Лихорадка Денге – это острое вирусное заболевание, основными переносчиками которого являются комары. Власти Таиланда заверили, что предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения болезни.

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