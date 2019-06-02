Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года
Олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Играх-2020, которые пройдут в японской столице городе Токио. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на собственные источники, поводом для этого может стать допинговый скандал
Олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Играх-2020, которые пройдут в японской столице городе Токио. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на собственные источники, поводом для этого может стать допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Более того, в нарушении антидопинговых правил подозревают не только спортсмена, но и Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Международные спортивные чиновники считают, что представители ВФЛА или знали о том, что Лысенко пользуется фальшивыми справками или сами имеют отношение к их изготовлению, сообщает РБК.
Напомним, скандал вокруг Данилы Лысенко разгорелся летом прошлого года после того, как он пропустил несколько допинг-тестов. Позднее спортсмен предоставил документы, в которых были прописаны уважительные причины его неявки на сдачу проб. Однако эти справки оказались фальшивыми, а клиника, в которой они выдавались, на самом деле не существует. По крайней мере, так утверждают анонимные источники издания.
Если все обвинения в адрес Лысенко, который сейчас временно отстранен от участия в международных соревнованиях, и в адрес ВФЛА будут доказаны, то России может грозить отстранение от участия в токийских играх в 2020 году.
Данные обвинения могут осложнить возвращение нашей легкой атлетики в олимпийскую семью. Заседание совета Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), на которому будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было ранее приостановлено, должно состояться 8–9 июня в Монако. Но на фоне нового скандала положительный исход заседания уже вызывает сомнения.
В самой ВФЛА, комментируя ситуацию вокруг Лысенко, заявили, что в России «заинтересованы в том, чтобы расследования были объективными».