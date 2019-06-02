Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 84 человек
Власти Нижегородской области уточнили данные о пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что за медицинской помощью обратились 84 человека
Власти Нижегородской области уточнили данные о пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что за медицинской помощью обратились 84 человека. Из них 16 человек были госпитализированы. Глеб Никитин уточнил также, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии легкой и средней тяжести. Среди пострадавших 39 работников «Кристалла» и 46 жителей города.
По данным властей, ударной волной были повреждено около 70 детских садов и 31 школа. Серьезных повреждений зданий нет, но стекла выбиты. Губернатор пообещал устранить последствия взрыва в кратчайшие сроки.
Жителям пострадавших от взрыва домов рекомендовали позвонить по телефону 112 или обратиться в свою управляющую компанию для оказания помощи в ремонте.
Напомним, 1 июня два взрыва прогремели в здании цеха НИИ «Кристалл», где хранились боеприпасы. В результате взрыва здание обрушилось, после чего начался пожар. Огонь перекинулся на соседние строения, а в радиусе трех километров взрывной волной выбило стекла домов.
По факту взрывов на заводе Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».
В пресс-службе губернатора Нижегородской области сообщили, что пострадавшие получат компенсации в размере 150 тысяч рублей.