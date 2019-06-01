В России вступили в силу упрощенные правила автотюнинга
Согласно документу, который еще в апреле подписал глава российского кабмина Дмитрий Медведев, отныне каждый желающий видоизменить свое транспортное средство обязан получить разрешение в ГИБДД
На территории Российской Федерации с 1 июня в силу новые правила тюнинга автомобилей. Согласно документу, который еще в апреле подписал глава российского кабмина Дмитрий Медведев, отныне каждый желающий видоизменить свое транспортное средство обязан получить разрешение в ГИБДД.
Заявленная цель принятия такого закона, по мнению российских властей, сделать запутанный и дорогой контроль за тюнингом прозрачным и более понятным для всех сторон.
Среди документов, которые автовладельцы, желающие произвести изменения в своей машине, должен предоставить в ГИБДД, есть, в том числе, заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.
Но в любом случае сотрудники Госавтоинспекции будут повторно проверять автомобиль на соответствие доработок в авто заключению экспертов. Если все параметры совпадут, автовладелец получит необходимое свидетельство.
Владельцу транспортного средства могут отказать в регистрации тюнинга, если изменения машины, которые предполагает этот процесс, приведут к уничтожению идентификационного номера автомобиля, изменению базы или увеличению разрешенной максимальной массы автомобиля.
Помимо этого, новый закон запрещает тюнинг, предполагающий замену кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой его транспортного средства.
О планах ГИБДД упростить легализацию автотюнинга было заявлено еще пару лет назад. Тогда ведомство указывало, что существовавшая процедура слишком сложная, а ее цена доходит до нескольких десятков тысяч рублей. В дорожной полиции предлагали максимально сократить число визитов автовладельцев в ГАИ, ограничившись одним-единственным, когда нужно предъявить автомобиль и пройти тюнинговую экспертизу.