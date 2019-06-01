В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила, есть пострадавшие
В цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько сильных взрывов
Как сообщают российские СМИ, в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько сильных взрывов.
Взрывная волна прокатилась по всему городу, в некоторых домах и торговых заведениях выбиты стекла.
По предварительной информации, травмы и ранения получили 19 человек. О погибших пока ничего не известно. При этом предположительно сохраняется угроза повторных взрывов. Сообщается, что службы безопасности предприятия сумели вывести весь персонал за территорию завода.
Происшествие случилось около полудня сегодня, 1 июня. Взрывы спровоцировали пожар на площади около ста квадратных метров.
Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Взрывы разрушили административное здание на территории завода.
Согласно предварительной причине, ЧП могло произойти из-за нарушения технологического процесса. На месте происшествия уже начал работу оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В него вошли заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов, и. о. министра здравоохранения Елена Саксонова, высокопоставленные представители МЧС и администрации Дзержинска.
Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» заработал еще в середине прошлого века. Его специализация – создание взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году управление над предприятием перешло к госкорпорации «Ростехнологии».