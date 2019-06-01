Росгвардия заказала 2 тысячи пар наручников «Нежность» за 2 млн рублей
Согласно тендерной документации, до 20 сентября подрядчик должен поставить Росгвардии 2 тысячи пар «Браслетов оперативных специальных» («БОС»). Торговое наименование лота - «Нежность»
Росгвардия разместила на портале госзакупок тендер на поставку двух тысяч пар наручников «Нежность». Стоимость госконтракта составляет почти 2 млн рублей.
Согласно тендерной документации, до 20 сентября подрядчик должен поставить Росгвардии 2 тысячи пар «Браслетов оперативных специальных» («БОС»). Торговое наименование лота - «Нежность».
Стоимость одного браслета составляет 993 рубля.
Аналогичные наручники в конце прошлого года в количестве 100 тысяч пар закупило Министерство внутренних дел России, сообщает «МБХ медиа».