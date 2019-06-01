Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Подмосковью официально подтвердили информацию о задержании Андрея Кулакова в рамках уголовного дела об убийстве, однако подробностей не сообщили
Правоохранительные органы задержали главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Чиновника подозревают в убийстве.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Подмосковью официально подтвердили информацию о задержании Андрея Кулакова в рамках уголовного дела об убийстве, однако подробностей не сообщили.
Источник «Интерфакса» сообщает, что главу Раменского района подозревают в причастности к гибели заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Тело общественницы было обнаружено 4 мая в ее машине, при этом изначально сообщалось об отсутствии признаков насильственной смерти женщины. Позже судмедэкспертиза показала, что Исаенкова была задушена.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Евгения Исаенкова был любовницей Андрея Кулакова. В автомобиле убитой эксперты обнаружили следы ДНК главы Раменского района, а проверка на детекторе лжи подтвердила о его причастности к смерти женщины.