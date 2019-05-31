ВЦИОМ после недовольства Кремля сообщил о росте рейтинга доверия президенту
ВЦИОМ, который на этой неделе сообщил о падении рейтинга доверия Владимиру Путину до рекордных значений, опубликовал новые статистические данные. После высказанного в Кремле недовольства, служба рапортовала о росте рейтинга главы государства
ВЦИОМ, который на этой неделе сообщил о падении рейтинга доверия Владимиру Путину до рекордных значений, опубликовал новые статистические данные. После высказанного в Кремле недовольства, служба рапортовала о росте рейтинга главы государства. ВЦИОМ обосновал разницу в результатах изменением методики опроса.
Накануне на сайте социологической службы появились результаты «закрытого» опроса, который показал рост уровня доверия населения к Владимиру Путину до 72%. Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Вы доверяете или не доверяете …», в котором указывались имена конкретных российских политиков. Участник опроса мог отдать свой голос только за пятерых человек: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.
Данный опрос показал, что Владимиру Путину доверяют 72,3% респондентов, премьеру Дмитрию Медведеву - 37%, депутату Владимиру Жириновскому - 36,1%, депутату Геннадию Зюганову - 32,6%, а депутату Сергею Миронову - 26,7%.
Не доверяют главе государства 23,7%.
Напомним, 25 мая ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия Путину снизился до минимального значения за последние 13 лет и составил всего 31,7%. Причиной снижения рейтинга президента социологи назвали принятие закона о повышении пенсионного возраста.
После публикации этих данных пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил ВЦИОМ разъяснить ситуацию, поскольку «электоральный рейтинг Владимира Путина растет».