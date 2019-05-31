Минпросвещения потратит 7,4 млрд рублей на продвижение русского языка за границей
Цель этой программы – улучшить условия для развития научного и кадрового потенциала в сфере обучения русскому языку, а также продвижение русского языка и образования на русском в странах СНГ, Абхазии, Южной Осетии и других иностранных государствах
Российские власти планируют потратить 7,4 млрд рублей на популяризацию русского языка в мире. Программа Министерства просвещения «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ» рассчитана с 2019 по 2025 гг.
Цель этой программы – улучшить условия для развития научного и кадрового потенциала в сфере обучения русскому языку, а также продвижение русского языка и образования на русском в странах СНГ, Абхазии, Южной Осетии и других иностранных государствах.
По данным агентства ТАСС, на реализацию данной программы планируется выделить 7,4 млрд рублей.
В рамках программы Минпросвещения планирует создать единое электронное образовательное пространство, которое должно объединить все просветительские ресурсы по русскому языку и российской культуре. Также планируется создать онлайн-школы по обучению русскому языку.