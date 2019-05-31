Постпред РФ в ЕС рассказал об отсутствии стремления к безвизовому режиму с Европой
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская общественность не сильно стремится к безвизовому режиму с европейскими странами
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская общественность не сильно стремится к безвизовому режиму с европейскими странами.
В интервью Deutsche Welle чиновник заявил, что Россия и ЕС четыре раза были близки к отмене визового режима, но каждый раз «Евросоюз откатывался назад». «На наш резонный вопрос, как так получается и кто в этом виноват, начиналась привычная для еэсовских реалий карусель: попытки переложить ответственность друг на друга. Страны-члены Евросоюза - на Еврокомиссию, Еврокомиссия - на страны-члены», - отметил Владимир Чижов.
«А сегодня, я свое личное мнение скажу, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом», - добавил постпред России в ЕС.
Журналист Жанна Немцова уточнила у Владимира Чижова, откуда у него информация о ненужности безвизового режима с Европой для россиян, на что чиновник ответил, что «это его внутренние ощущения».
Постпред РФ в ЕС заявил, что те, кому очень нужно ездить в страны Шенгенского договора, уже имеют визы. А, кроме того, европейские власти сами отталкивают от себя российских граждан тем, что экстрадируют их в третьи страны по запросу.