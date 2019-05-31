Московские власти попросили водителей отказаться от поездок на личных авто
Московский «Центр организации дорожного движения» обратился к водителям с рекомендацией по возможности отказаться от использования личного транспорта в пятницу, 31 мая
Московский «Центр организации дорожного движения» обратился к водителям с рекомендацией по возможности отказаться от использования личного транспорта в пятницу, 31 мая.
В «ЦОДД» заявили, что «сегодня не лучший день для водителя». В сообщении организации говорится, что 31 мая в столичном регионе ожидается дождь с грозой и сильным ветром, что ухудшит ситуация на дорогах, а после обеда начнутся заторы на выезде из города из-за дачников. По причине «дачного разъезда» час пик начнется раньше обычного, а закончится позже.
Отметим, что сильные заторы на дорогах Москвы и области наблюдались и в четверг, 30 мая. Из-за сильного ливня несколько участков дорог оказались затопленными.