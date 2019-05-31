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31 мая 10:23

Академики РАН раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Члены «Клуба 1 июля» (состоит из академиков, несогласных с реформой РАН) раскритиковали правительство за новый состав Высшей аттестационной комиссии, в который не вошли участники сообщества «Диссернет»

Академики РАН раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Члены «Клуба 1 июля» (состоит из академиков, несогласных с реформой РАН) раскритиковали правительство за новый состав Высшей аттестационной комиссии, в который не вошли участники сообщества «Диссернет».

В заявлении клуба говорится, что из состава ВАК были выведены участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, а также проголосовавшие за лишение научной степени министра культуры Владимира Мединского.

«Клуб 1 июля» обратил внимание и на нарушение закона в части назначения председателя ВАК Владимира Филиппова на третий срок. Ранее на этот факту уже обращали внимание в «Диссернете».

«ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России», - говорится в заявлении академиков, которое цитирует «КоммерсантЪ».

Напомним, что в новый состав ВАК не попали замдиректора Института проблем передачи информации РАН и один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд и экономист Александр Муравьев.

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