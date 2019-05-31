Совладельцем фирмы-учредителя нового подрядчика «Газпрома» оказался простой водитель
Совладельцем фирмы, которая владеет компанией «Газстройпром», оказался водитель микроавтобуса Сергей Фурин. «Газстройпром» является единым подрядчиком государственной газовой монополии и претендует на большую часть ее подрядов
Совладельцем фирмы, которая владеет компанией «Газстройпром», оказался водитель микроавтобуса Сергей Фурин. «Газстройпром» является единым подрядчиком государственной газовой монополии и претендует на большую часть инвестиционной программы с общим объемом средств в размере 1,3 трлн рублей.
Русская служба ВВС сообщает, что реестр текущих акционеров «Газстройпрома» оказался скрытым, однако Росстат обнародовал список учредителей фирмы. Согласно этой информации, 49% акций компании принадлежит самому «Газпрому», а оставшаяся доля распределена между фирмам «МК-2» и «МК-3».
«МК-2» связана с Газпромбанком, а вот конечным собственником «МК-3» оказался 47-летний житель столичного района Измайлово Сергей Фурин. Соседи журналистам рассказали, что Фурин «простой работяга» и занимает должность водителя микроавтобуса в строительной компании «Гросс Груп».
Сергей Фурин работает в строительной компании, которую возглавляет бизнесмен Андрей Эртман. Он также руководил фирмой «Прана», которая в 2007 году приобрела бывший офис НК ЮКОС на Дубининской улице в Москве и затем продала его «Роснефти».