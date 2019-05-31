Минобороны США отказалось сотрудничать с Россией в сфере космических пусков
Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет на космическое сотрудничество с Россией вступает в силу 31 декабря 2022 года
Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет на космическое сотрудничество с Россией вступает в силу 31 декабря 2022 года.
Запрет касается сферы запуска коммерческих спутников, а именно приобретения материалов для производства спутников, а также средства выведения их на орбиту. Помимо России в список уже входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай, сообщает ТАСС.
Под запрет также попадает использование спутников, которые были запущены на орбиту за пределами США 31 декабря 2022 года или после этой даты, с использованием ракеты-носителя, спроектированной, изготовленной предоставленной правительством или компанией, контролируемой властями стран, входящих в «черный список».
Примечательно, что еще две недели назад глава управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеймс Брайденстайн назвал сотрудничество с Россией в космосе «позитивным каналом взаимодействия» между странами.
В Роскосмосе решение Минобороны США назвали проявлением недобросовестной конкуренции на международном рынке космических услуг, которое негативно отразится на сотрудничестве между странами.