Причиной катастрофы «суперджета» в Шереметьево назвали «грубые приземления»
Причиной катастрофы пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100) в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая стали «грубые приземления». Об этом говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
Причиной катастрофы пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100) в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая стали «грубые приземления». Об этом говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах трагедии, который планируется обнародовать 5 июня.
Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман сообщил агентству ТАСС, что «там уже все известно». «Катастрофа произошла из-за грубых приземлений», - заявил представитель комитета.
Ранее российские СМИ со ссылкой на документы Росавиации сообщали, что пилоты SSJ-100 не ушли на второй круг, не выпустили тормозные щитки при заходе на аварийную посадку, а командир экипажа «прижимал» самолет к полосе. В результате этих действий шасси не выдержали нагрузки, надломись и пробили топливный бак, что привело к возгоранию. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и бортпроводник.
Напомним, что пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за попадания молнии и отказа автоматики.