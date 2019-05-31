Минздрав решил к 2035 году сократить число курильщиков до 5%
В России число курящих граждан к 2035 году должно сократиться. Об этом говорится в обновленной Концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035 гг.
В России число курящих граждан к 2035 году должно сократиться с нынешних 22,5% до 5%. Об этом говорится в обновленной Концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035 гг.
Главным нововведением концепции стало сокращение срока, за который число курильщиков в России должно снизиться до 5%. В прежнем варианте Минздрав рассчитывал добиться поставленной цели только к 2050 году.
Согласно данным Росстата, 22,5% российских граждан курят ежедневно. Из них 5,4% признались, что «не могут жить без сигарет». Самая курящая группа – это граждане в возрасте 40-50 лет, сообщает РБК.
Минздрав планирует снизить число курильщиков за счет постепенного увеличения акциза на сигареты и другие табачные изделия, информирования населения о вреде курения и борьбы с электронными сигаретами. Последние предлагается приравнять к обычным сигаретам и распространить на них действие «антитабачного закона».