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Общество
Хитрая «математика» Минздрава
Общество
31 мая 00:18

Минздрав решил к 2035 году сократить число курильщиков до 5%

В России число курящих граждан к 2035 году должно сократиться. Об этом говорится в обновленной Концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035 гг.

Минздрав решил к 2035 году сократить число курильщиков до 5%
Фото: health-post.ru

В России число курящих граждан к 2035 году должно сократиться с нынешних 22,5% до 5%. Об этом говорится в обновленной Концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035 гг.

Главным нововведением концепции стало сокращение срока, за который число курильщиков в России должно снизиться до 5%. В прежнем варианте Минздрав рассчитывал добиться поставленной цели только к 2050 году.

Согласно данным Росстата, 22,5% российских граждан курят ежедневно. Из них 5,4% признались, что «не могут жить без сигарет». Самая курящая группа – это граждане в возрасте 40-50 лет, сообщает РБК.

Минздрав планирует снизить число курильщиков за счет постепенного увеличения акциза на сигареты и другие табачные изделия, информирования населения о вреде курения и борьбы с электронными сигаретами. Последние предлагается приравнять к обычным сигаретам и распространить на них действие «антитабачного закона».

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