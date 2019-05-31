Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с авиадебоширами на борту
Государственная дума в четверг, 30 мая, приняла в первом чтении законопроект о применении спецсредств в отношении авиадебоширов для обеспечения безопасности на борту самолета
Государственная дума в четверг, 30 мая, приняла в первом чтении законопроект о применении спецсредств в отношении авиадебоширов для обеспечения безопасности на борту самолета.
Документ подготовлен депутатом Александром Старовойтовым. Он пояснил, что под спецсредствами подразумеваются пластиковые наручники, с помощью которых можно утихомирить буйных пассажиров. Порядок действий членов экипажа самолета и правила применения спецсредств будет устанавливаться правительством, сообщает ТАСС.
В Госдуме отметили, что действия авиадебоширов зачастую создают реальную угрозу безопасности полета и других пассажиров. При этом у членов экипажа в таких ситуациях практически «связаны руки», а пилотам приходится принимать решение об экстренной посадке, чтобы агрессивного пассажира на земле задержала полиция.
Напомним, что год назад авиакомпании добились законодательного разрешения вносить в «черные списки» пассажиров, которые устраивают беспорядки во время полета.