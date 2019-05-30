Житель Магадана создал сайт для отслеживания роста долга города и роста доходов его мэра
Жители Магадана с недавних пор могут в режиме реального времени наблюдать за ростом долгов города и одновременно за тем, как увеличивается доход его мэра Юрия Гришана
Жители Магадана с недавних пор могут в режиме реального времени наблюдать за ростом долгов города и одновременно за тем, как увеличивается доход его мэра Юрия Гришана.
Магаданский фотограф и блогер Александр Багно создал сайт с информерами, которые показывают актуальную численность жителей города, общий размер городского долга. Согласно этим данным, сейчас долг Магадана оценивается в 2 млрд рублей. При этом на каждого жителя города приходится по 21 тысяч рублей из этого долга.
Общая задолженность Магаданской области составляет 16,5 млрд рублей (по 105 тысяч рублей на каждого жителя региона).
Также на сайте приводятся данные о доходах мэра Магадана Юрия Гришана, который руководить областной столицей с 2015 года. За указанный период градоначальник заработал 15 млн рублей, сообщает Znak.com.