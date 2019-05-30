Связанные с «поваром Путина» фирмы получили контракты еще на 3 млрд рублей на поставку продуктов в школы
Компании «Школьник-ЮЗ» и «Комбинат дошкольного питания», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», получили еще три новых госконтракта на поставку питания в московские школы и детские сады
Компании «Школьник-ЮЗ» и «Комбинат дошкольного питания», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», получили еще три новых госконтракта на поставку питания в московские школы и детские сады. Общая стоимость контрактов составляет 3 млрд рублей.
По данным «МБХ медиа», «Школьник-ЮЗ» получила от московских властей контракт на поставку питания и бутилированной воды в 16 школ стоимостью 711 млн рублей, а также контракт на 705 млн рублей - в 11 школ.
«Комбинат дошкольного питания» выиграл тендер стоимостью 1,7 млрд рублей на поставку питания и воды в 12 столичных школ. В этом тендере конкуренцию комбинату питания составляла фирма АВК, которую также связывают с Евгением Пригожиным.
Таким образом, за последнюю неделю связанные с «поваром Путина» компании «Школьник-ЮЗ», «Комбинат дошкольного питания» и «Московский школьник» получили госконтракты на поставку продуктов и воды в столичные школы и детские сады общей стоимостью около 6 млрд рублей.
Новые госконтракты на организацию питания в школах и дошкольных учреждениях Москвы указанные фирмы получают на фоне требований родителей детей разорвать сотрудничество с компаниями Евгения Пригожина из-за вспышки дизентерии в детских садах в конце 2018 года.