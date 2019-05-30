Обвиняемым по делу о взрыве бомбы в военной академии стал преподаватель учебного заведения
Преподаватель ВКА имени Можайского стал обвиняемым в деле о взрыве бомбы в учебном заведении. Ранее сообщалось, что именно он пытался разминировать взрывное устройство
Преподаватель Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского и бывший сапер Рифат Закиров стал обвиняемым в деле о взрыве бомбы в учебном заведении. Ранее сообщалось, что именно бывший сапер пытался разминировать взрывное устройство.
Взрыв в военно-космической академии прогремел в начале апреля. Курсанты обнаружили под лестницей подозрительный пакет и сообщили об этом преподавателям. Рифат Закиров накрыл взрыв-пакет бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва, но бомба все равно сработала.
В результате происшествия ранения получили полковник Рифат Закиров, полковник Николай Кудрай, майор Андрей Тонышев и старший Валентина Головачева.
Спустя почти два месяца после происшествия следственные органы предъявили обвинение по делу о взрыве Рифату Закирову. По версии следствия, бывший сапер изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить. Таким образом он хотел улучшить свои позиции в споре с Минобороны о приватизации служебной квартиры, сообщает «КоммерсантЪ».
Рифат Закиров в настоящее время находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в хищении и незаконном хранении взрывчатки.
Рифат Закиров является ветераном обеих чеченских войн, награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и знаком «За разминирование».