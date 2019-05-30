Меню
Происшествия
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
Происшествия
30 мая 11:59

Обвиняемым по делу о взрыве бомбы в военной академии стал преподаватель учебного заведения

Преподаватель ВКА имени Можайского стал обвиняемым в деле о взрыве бомбы в учебном заведении. Ранее сообщалось, что именно он пытался разминировать взрывное устройство

Обвиняемым по делу о взрыве бомбы в военной академии стал преподаватель учебного заведения

Преподаватель Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского и бывший сапер Рифат Закиров стал обвиняемым в деле о взрыве бомбы в учебном заведении. Ранее сообщалось, что именно бывший сапер пытался разминировать взрывное устройство.

Взрыв в военно-космической академии прогремел в начале апреля. Курсанты обнаружили под лестницей подозрительный пакет и сообщили об этом преподавателям. Рифат Закиров накрыл взрыв-пакет бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва, но бомба все равно сработала.

В результате происшествия ранения получили полковник Рифат Закиров, полковник Николай Кудрай, майор Андрей Тонышев и старший Валентина Головачева.

Спустя почти два месяца после происшествия следственные органы предъявили обвинение по делу о взрыве Рифату Закирову. По версии следствия,  бывший сапер изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить. Таким образом он хотел улучшить свои позиции в споре с Минобороны о приватизации служебной квартиры, сообщает «КоммерсантЪ».

Рифат Закиров в настоящее время находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в хищении и незаконном хранении взрывчатки.

Рифат Закиров является ветераном обеих чеченских войн, награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и знаком «За разминирование».

Материалы по теме
Фигурант дела о взрыве в петербургском метро сообщил о пытках с Следственном комитете
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро устроили акцию протеста в суде
Правозащитники потребовали проверить информацию о пытках фигурантов дела о теракте в метро
Сейчас на главной
«Повар Путина» не уйдет с рынка школьного питания
Горячие новости
«Повар Путина» не уйдет с рынка школьного питания
Компании «Школьник-ЮЗ» и «Комбинат дошкольного питания», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», получили еще три новых госконтракта на поставку питания в московские школы и детские сады
Авторская колонка
Достоевщина, однако…
Честно скажу, я не люблю Достоевского. Скажем, тот же «Идиот». Постоянно возникает вопрос: А кто здесь идиот? Разве здесь есть хоть один нормальный человек? Поступки большинства героев Фёдора Михайловича могут объяснить только врачи-психиатры
Авдерин Валерий
Интервью
Юлия Шестун

Депутат Липицкого поселения Серпуховского района, супруга экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

«Готовы просить патриарха Кирилла помочь с венчанием»
Пассажиры пожаловались в ФАС на резкое подорожание билетов в плацкарт
Горячие новости
Пассажиры пожаловались в ФАС на резкое подорожание билетов в плацкарт
В России резко выросли цены на билеты в плацкартные вагоны поездов с отправлением в июне-июле текущего года. Об этом говорится в докладе Общероссийского объединения пассажиров, направленном в ФАС
«Чуть-чуть впроголодь»
Горячие новости
«Чуть-чуть впроголодь»
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь». По мнению народного избранника, недоедание позволит пожилым россиянам «избавиться от брюшного жира»
Поставщики препаратов против ВИЧ отказались от участия в тендерах Минздрава
Горячие новости
Поставщики препаратов против ВИЧ отказались от участия в тендерах Минздрава
Компании, которые занимаются поставками лекарств против ВИЧ, отказались участвовать в тендерах Министерства здравоохранения на обеспечение самым популярным препаратом – ламивудином
Руководство компании из Татарстана ввело премии для сотрудниц за юбки и платья
Горячие новости
Руководство компании из Татарстана ввело премии для сотрудниц за юбки и платья
Руководство компании из Набережных Челнов решило платить сотрудницам премии за появление на работе в коротких юбках. Такое поощрение вводится в рамках акции «Марафон женственности»
ПФР выявил крупное мошенничество с пенсионными накоплениями граждан
Горячие новости
ПФР выявил крупное мошенничество с пенсионными накоплениями граждан
Сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) выявили крупное мошенничество на рынке пенсионного страхования за последние годы. Жертвами мошенников стали сотни тысяч россиян, чьи накопления были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия
Дизентерия не повод для проверки
Горячие новости
Дизентерия не повод для проверки
Московское управление Роспотребнадзора отказалось проводить новые проверки компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Речь идет о фирмах, которые по госконтрактам занимаются поставкой питания в школы и детские сады
Россельхознадзор поддержал идею ограничить ввоз гражданами санкционной продукции для личных нужд
Горячие новости
Россельхознадзор поддержал идею ограничить ввоз гражданами санкционной продукции для личных нужд
Сергей Данкверт положительно отнесся к предложению Национальной мясной ассоциации запретить ввоз в Россию санкционных продуктов гражданами для личных нужд
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом Владимира Путина
Горячие новости
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом Владимира Путина
Самый низкий рейтинг «ЕР» зафиксирован в Хабаровском крае. На ближайших выборах партия власти получила бы в этом регионе только 21% голосов. Средний электоральный рейтинг «ЕР» по стране составил 34%
Горячие новости
Российские банки стали заменять sms-сообщения клиентам push-уведомлениями
Крупные российские банки стали активнее заменять традиционные sms-уведомления своим клиентам на push-сообщения. Сейчас доля последних составляет уже 15-30%. На push-уведомления банки стали переходить из-за роста тарифов сотовых операторов на sms
Суд признал право семей погибших военнослужащих на выплаты за госнаграды
Горячие новости
Суд признал право семей погибших военнослужащих на выплаты за госнаграды
Военный суд признал дискриминирующим положение, согласно которому премии за государственные награды могут получить только оставшиеся в живых военнослужащие
«Попортил много крови всяким жуликам»
Горячие новости
«Попортил много крови всяким жуликам»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). В состав комиссии не вошел Михаил Гельфанд - сооснователь сообщества «Диссернет»
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 1,17 млн евро семьям пропавших в Чечне граждан
Горячие новости
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 1,17 млн евро семьям пропавших в Чечне граждан
Европейский суд по правам человека удовлетворил иски родственников граждан, пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы, и обязал российские власти выплатить им денежную компенсацию
Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судей
Горячие новости
Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судей
Суды Красноярского края в последнее время стали часто выносить решения о взыскании компенсаций в пользу автовладельцев. Авторы жалобы уверены, что иски о защите прав потребителей являются лишь прикрытием мошенничества
Оправдать нельзя, приговорить
Горячие новости
Оправдать нельзя, приговорить
В России количество оправдательных приговоров по уголовным делам по итогам 2018 года сократилось на 20%. В 2017 году доля оправдательных вердиктов российских судов составляла 0,3% от всех принятых решений, а к концу 2018 года этот показатель снизился до 0,25%
Пресненский район признали самым криминальным в Москве
Горячие новости
Пресненский район признали самым криминальным в Москве
Агентство «Москва» подготовило рейтинг самых криминальных районов российской столицы по итогам 2018 года. Лидером по числу совершенных преступлений стал Пресненский район Москвы, где за год было зафиксировано 2846 различных нарушений закона