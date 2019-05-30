Пассажиры пожаловались в ФАС на резкое подорожание билетов в плацкарт
В России резко выросли цены на билеты в плацкартные вагоны поездов с отправлением в июне-июле текущего года. Об этом говорится в докладе Общероссийского объединения пассажиров, направленном в ФАС
В России резко выросли цены на билеты в плацкартные вагоны поездов с отправлением в июне-июле текущего года. Об этом говорится в докладе Общероссийского объединения пассажиров, направленном в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Проверка цен на билеты в плацкартные вагоны проводилась в связи с многочисленными жалобами граждан. Эксперты объединения пассажиров проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что в некоторых случаях стоимость проезда в летние месяцы выросла в два раза. Например, билет на поезд Москва - Калининград подорожает сразу на 100% (4021 рубль), билет по маршруту Москва - Адлер вырос в цене на 97% (4143 рубля), сообщают «Известия».
Цены на билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков выросли на 65-68% - это самый низкий показатель.
Представители объединения попросили ФАС проверить действия Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД), ответив, что цены на перевозку не должны увеличиваться сразу в два раза.
В ФПК заявили, что цены на билеты в плацкартные вагоны не увеличивались в два раза, а большая разница в цене объясняется сезонным подорожанием и скидками, которые действовали в прошлые месяцы. Согласно законодательству, в период с 14 июня по 1 сентября повышать тариф можно не более чем на 20%.