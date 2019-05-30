Пожилым россиянам посоветовали не доедать, чтобы не растолстеть
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь». По мнению народного избранника, недоедание позволит пожилым россиянам «избавиться от брюшного жира»
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь». По мнению народного избранника, недоедание позволит пожилым россиянам «избавиться от брюшного жира».
В интервью RNS Геннадий Онищенко заявил, что у людей в возрасте снижены обменные процессы, поэтому им необходимо следить за объемом потребляемой пищи. «Сочетание - жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное», - заявил депутат.
Геннадий Онищенко отвечал на вопрос журналистов об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который может привести к сердечным заболеваниям у пожилых граждан.
Экс-глава Роспотребнадзора отметил, что любой человек, который имеет избыточный вес, «или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания».
Стоит отметить, что пожилые россияне и без советов Геннадия Онищенко живут «впроголодь». Сейчас средний размер пенсии по стране составляет 14 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионах – 8 500 рублей (в Москве – 14 тысяч рублей).