Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Общество
30 мая 07:27

Пожилым россиянам посоветовали не доедать, чтобы не растолстеть

Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь». По мнению народного избранника, недоедание позволит пожилым россиянам «избавиться от брюшного жира»

Пожилым россиянам посоветовали не доедать, чтобы не растолстеть
Фото: vsedela.ru

Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь». По мнению народного избранника, недоедание позволит пожилым россиянам «избавиться от брюшного жира».

В интервью RNS Геннадий Онищенко заявил, что у людей в возрасте снижены обменные процессы, поэтому им необходимо следить за объемом потребляемой пищи. «Сочетание - жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное», - заявил депутат.

Геннадий Онищенко отвечал на вопрос журналистов об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который может привести к сердечным заболеваниям у пожилых граждан.

Экс-глава Роспотребнадзора отметил, что  любой человек, который имеет избыточный вес, «или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания».

Стоит отметить, что пожилые россияне и без советов Геннадия Онищенко живут «впроголодь». Сейчас средний размер пенсии по стране составляет 14 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионах – 8 500 рублей (в Москве – 14 тысяч рублей).

Материалы по теме
Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду
Почти 24 млн российских граждан скрывают свои доходы и не платят налоги
В Минтруда заявили, что выдача пенсий жителям Донбасса не приведет к нагрузке на бюджет
Сейчас на главной
Поставщики препаратов против ВИЧ отказались от участия в тендерах Минздрава
Горячие новости
Поставщики препаратов против ВИЧ отказались от участия в тендерах Минздрава
Компании, которые занимаются поставками лекарств против ВИЧ, отказались участвовать в тендерах Министерства здравоохранения на обеспечение самым популярным препаратом – ламивудином
Руководство компании из Татарстана ввело премии для сотрудниц за юбки и платья
Горячие новости
Руководство компании из Татарстана ввело премии для сотрудниц за юбки и платья
Руководство компании из Набережных Челнов решило платить сотрудницам премии за появление на работе в коротких юбках. Такое поощрение вводится в рамках акции «Марафон женственности»
ПФР выявил крупное мошенничество с пенсионными накоплениями граждан
Горячие новости
ПФР выявил крупное мошенничество с пенсионными накоплениями граждан
Сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) выявили крупное мошенничество на рынке пенсионного страхования за последние годы. Жертвами мошенников стали сотни тысяч россиян, чьи накопления были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия
Дизентерия не повод для проверки
Горячие новости
Дизентерия не повод для проверки
Московское управление Роспотребнадзора отказалось проводить новые проверки компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Речь идет о фирмах, которые по госконтрактам занимаются поставкой питания в школы и детские сады
Россельхознадзор поддержал идею ограничить ввоз гражданами санкционной продукции для личных нужд
Горячие новости
Россельхознадзор поддержал идею ограничить ввоз гражданами санкционной продукции для личных нужд
Сергей Данкверт положительно отнесся к предложению Национальной мясной ассоциации запретить ввоз в Россию санкционных продуктов гражданами для личных нужд
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом Владимира Путина
Горячие новости
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом Владимира Путина
Самый низкий рейтинг «ЕР» зафиксирован в Хабаровском крае. На ближайших выборах партия власти получила бы в этом регионе только 21% голосов. Средний электоральный рейтинг «ЕР» по стране составил 34%
Горячие новости
Российские банки стали заменять sms-сообщения клиентам push-уведомлениями
Крупные российские банки стали активнее заменять традиционные sms-уведомления своим клиентам на push-сообщения. Сейчас доля последних составляет уже 15-30%. На push-уведомления банки стали переходить из-за роста тарифов сотовых операторов на sms
Суд признал право семей погибших военнослужащих на выплаты за госнаграды
Горячие новости
Суд признал право семей погибших военнослужащих на выплаты за госнаграды
Военный суд признал дискриминирующим положение, согласно которому премии за государственные награды могут получить только оставшиеся в живых военнослужащие
«Попортил много крови всяким жуликам»
Горячие новости
«Попортил много крови всяким жуликам»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). В состав комиссии не вошел Михаил Гельфанд - сооснователь сообщества «Диссернет»
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 1,17 млн евро семьям пропавших в Чечне граждан
Горячие новости
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 1,17 млн евро семьям пропавших в Чечне граждан
Европейский суд по правам человека удовлетворил иски родственников граждан, пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы, и обязал российские власти выплатить им денежную компенсацию
Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судей
Горячие новости
Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судей
Суды Красноярского края в последнее время стали часто выносить решения о взыскании компенсаций в пользу автовладельцев. Авторы жалобы уверены, что иски о защите прав потребителей являются лишь прикрытием мошенничества
Оправдать нельзя, приговорить
Горячие новости
Оправдать нельзя, приговорить
В России количество оправдательных приговоров по уголовным делам по итогам 2018 года сократилось на 20%. В 2017 году доля оправдательных вердиктов российских судов составляла 0,3% от всех принятых решений, а к концу 2018 года этот показатель снизился до 0,25%
Пресненский район признали самым криминальным в Москве
Горячие новости
Пресненский район признали самым криминальным в Москве
Агентство «Москва» подготовило рейтинг самых криминальных районов российской столицы по итогам 2018 года. Лидером по числу совершенных преступлений стал Пресненский район Москвы, где за год было зафиксировано 2846 различных нарушений закона
Ущерб российскому бюджету от космических аварий оценили в 35 млрд рублей
Горячие новости
Ущерб российскому бюджету от космических аварий оценили в 35 млрд рублей
Данные о нанесенном ракетно-космической отрасли ущербе приведены в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков ракет и спутников
В Вольске 14-летний подросток напал на шестиклассницу с топором
Горячие новости
В Вольске 14-летний подросток напал на шестиклассницу с топором
В Вольске Саратовской области 14-летний подросток напал с топором на 12-летнюю девочку и пытался поджечь школьный кабинет. Перед нападением он записал видеообращение, в котором заявил, что «должен это сделать»
«И не допускать подобного рода назначений»
Горячие новости
«И не допускать подобного рода назначений»
Партия КПРФ потребовала уволить бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова с должности председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Общество
Патологоанатом – лучший диагност
Согласно отчету Российского общества патологоанатом, в нашей стране каждого двадцатого умершего в России пациента лечили неправильно. Диагноз, который ему поставил патологоанатом при вскрытии (истинная причина смерти), и диагнозы, которые ставили другие врачи при жизни (от чего лечили), не сошлись
В Москве после 30-градусной жары могут возникнуть смерчи и торнадо
Горячие новости
В Москве после 30-градусной жары могут возникнуть смерчи и торнадо
Сейчас в столичном регионе сохраняется влажная земля, а жаркая погода приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. Таким образом, атмосфера накопит больше скрытой энергии