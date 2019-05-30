Поставщики препаратов против ВИЧ отказались от участия в тендерах Минздрава
Компании, которые занимаются поставками лекарств против ВИЧ, отказались участвовать в тендерах Министерства здравоохранения на обеспечение самым популярным препаратом – ламивудином
Компании, которые занимаются поставками лекарств против ВИЧ, отказались участвовать в тендерах Министерства здравоохранения на обеспечение самым популярным препаратом – ламивудином. Причиной отказа от участия в аукциона стала слишком низкая стоимость контракта.
В апреле 2019 года Минздрав повторно объявил тендер на поставку ламивудина, однако два из пяти госконтрактов не получили ни одной заявки. Речь идет о контрактах первоначальной стоимостью 273,4 млн рублей и 26,3 млн рублей.
В феврале Минздрав объявлял аналогичный тендер, и по одному госконтракту поставщика найти все же удалось, сообщает «КоммерсантЪ».
В госреестре лекарственных средств в настоящее время зарегистрированы 11 компаний-поставщиков препарата для проведения терапии. Организация «Пациентский контроль» направила им запрос с просьбой объяснить причины отказа участия в тендерах Минздрава. Ответ поступил от трех поставщиков. Так, в АО «Оболенское» заявили, что у них не было ламивудина на складах готовой продукции, в ЗАО «Канонфарма» и ООО «Нанолек» сообщили, что их не устроила слишком низкая стоимость госконтрактов.
Срыв повторных аукционов произошел впервые за время централизованных закупок препаратов против ВИЧ, начиная c 2017 года. При этом ВИЧ-инфицированные пациенты сами не имеют возможности приобрести необходимое лекарство, поскольку в аптеках его не продают.
В Минздраве сообщили, что повторные тендеры на поставку ламивудина будут объявлены в июне.