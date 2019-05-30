Руководство компании из Татарстана ввело премии для сотрудниц за юбки и платья
Руководство компании из Набережных Челнов решило платить сотрудницам премии за появление на работе в коротких юбках. Такое поощрение вводится в рамках акции «Марафон женственности»
Руководство компании из Набережных Челнов решило платить сотрудницам премии за появление на работе в коротких юбках. Такое поощрение вводится в рамках акции «Марафон женственности».
В сообщении компании «ТАТПРОФ» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что сотрудницам будут платить по 100 рублей в день за выбор в пользу юбок, платьев, аккуратных причесок и скромного макияжа. «Марафон женственности» стартовал на предприятии, которое производит алюминиевые профили 27 мая и продлится до 30 июня. Таким образом, за вычетом двухдневных выходных сотрудницы компании смогут заработать на коротких юбках 2400 рублей.
Специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций «ТАТПРОФ» Анастасия Кириллова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что цель данного марафона - «скрасить» работу в коллективе, который на 70% состоит из мужчин.