ПФР выявил крупное мошенничество с пенсионными накоплениями граждан
Сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) выявили крупное мошенничество на рынке пенсионного страхования за последние годы. Жертвами мошенников стали сотни тысяч россиян, чьи накопления были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия
Сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) выявили крупное мошенничество на рынке пенсионного страхования за последние годы. Жертвами мошенников стали сотни тысяч россиян, чьи накопления были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия.
В конце 2018 года в ПФР обратили внимание на аномальный рост заявлений от граждан, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Только в Москве и Московской области таких заявлений было зафиксировано в количестве 537 тысяч штук. 83% от этих заявлений были заверены нотариусами.
Выборочная проверка этих заявлений о досрочном переходе в различные негосударственные пенсионные фонды установила, что 15 нотариусов работали с заявлениями о переходе в НПФ ВТБ, НПФ «Согласие», НПФ «Социум», а семеро нотариусов работали только с заявлениями о переходе в НПФ «Газфонд».
Нотариусы иногда принимали по 1000 заявлений на перевод средств в сутки. Один нотариус рассказала, что некий лженотариус от ее имени за один день принял заявления от 1248 клиентов, что «физически невозможно». На всех заявлениях ее подпись оказалась поддельной. Кроме того, на многих заявлениях, поданных в ПФР, у нотариусов были чужие ИНН, сообщает проект Baza.
Позже в ходе проверки Федеральная нотариальная палата провела собственную проверку, которая подтвердила, что от лица нотариусов действовали мошенники.
Пострадавшие нотариусы обратились в полицию, однако в правоохранительные органы отказались возбуждать уголовные дела по факту мошенничества. В свою очередь в Пенсионном фонде заявили, что могут выявить факты мошенничества, но никаких санкций в отношении замешанных в нем НПФ применить не могут. Единственное, что смогли сделать в ПФР для защиты накоплений граждан, так это не принимать заявления о переводе средств в НПФ по почте.