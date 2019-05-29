Роспотребнадзор отказался проверять комбинаты питания «повара Путина»
Московское управление Роспотребнадзора отказалось проводить новые проверки компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Речь идет о фирмах, которые по госконтрактам занимаются поставкой питания в школы и детские сады
Московское управление Роспотребнадзора отказалось проводить новые проверки компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Речь идет о фирмах, которые по госконтрактам занимаются поставкой питания в школы и детские сады. В ведомстве заявили, что оснований для проведения проверок нет.
В Роспотребнадзоре также заявили, что выявленные в ходе прошлых проверок нарушения санитарных правил «были устранены под контролем ведомства» сообщает «МБХ медиа».
Что касается заявления юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая просила провести проверку связанных с Евгением Пригожиным комбинатов питания, то в нем не были перечислены новые факты нарушения санитарных норм.
В конце апреля Любовь Соболь сообщила, что прокуратура Москвы отказала столичному управлению Роспотребнадзора в проведении новых проверок компаний Пригожина, которые поставляют продукты в школы и детские сады. При этом в санитарном ведомстве юристу сообщили, что пытались инициировать проверки, но прокуратура им это делать запретила.
Днем ранее также стало известно, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение второго коллективного иска к комбинату питания «Конкорд» г-на Пригожина от родителей воспитанников детских садов, заболевших дизентерией. Суд отказался рассматривать иск о выплате компенсаций в связи с незаконченным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту вспышки дизентерии. При этом, как отметила Любовь Соболь, никаких активных следственных действий по данному делу не ведется с момента его возбуждения.
Примечательно, что пока родители заболевших дизентерией малышей пытаются добиться компенсаций от «Конкорда» и извинений от мэрии Москвы, фирмы Евгения Пригожина продолжают получать новые госконтракты на поставку питания в столичные школы и детсадики. Так, «Школьник-ЮЗ» и «Московский школьник» выиграли тендеры от Департамента конкурентной политики Москвы на 2,6 млрд рублей. Позже «Школьник-ЮЗ» получил еще один контракт на поставку продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения столицы стоимостью 730 млн рублей.