Россельхознадзор поддержал идею ограничить ввоз гражданами санкционной продукции для личных нужд
Сергей Данкверт положительно отнесся к предложению Национальной мясной ассоциации запретить ввоз в Россию санкционных продуктов гражданами для личных нужд
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт положительно отнесся к предложению Национальной мясной ассоциации запретить ввоз в Россию санкционных продуктов гражданами для личных нужд. Ранее в правительстве заявили, что данная мера является избыточной.
Сергей Данкверт после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе заявил, что поддерживает идею Национальной мясной ассоциации, но выступает против полного запрета. «До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, - не вводить», - заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Глава Россельхознадзора отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от того, в каком объеме они ввозятся. «Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», - отметил Данкверт.
Напомним, Национальная мясная ассоциация предложила запретить российским гражданам привозить из заграничных поездок сыр и мясную продукцию для личных нужд. «Мясные короли» считают, что нужно усилить контроль за багажом и ручной кладью граждан на границе. Сейчас россияне могут вводить санкционные товары в объеме не более 5 кг.