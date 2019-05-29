Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом Владимира Путина
Самый низкий рейтинг «ЕР» зафиксирован в Хабаровском крае. На ближайших выборах партия власти получила бы в этом регионе только 21% голосов. Средний электоральный рейтинг «ЕР» по стране составил 34%
В Магаданской области социологи зафиксировали самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина среди всех регионов страны. Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за Путина проголосовали бы всего 36% магаданских избирателей.
В фонде «Общественное мнение», который проводил опрос, сообщили, что в среднем по России электоральный рейтинг Владимира Путина составляет 48%.
Самый низкий рейтинг «Единой России» зафиксирован в Хабаровском крае. На ближайших выборах партия власти получила бы в этом регионе только 21% голосов. Средний электоральный рейтинг партии по стране составил 34%.
По данным социологов, низкий уровень поддержки населения президента и партии власти обусловлен проблемами в социальной сфере, маленькими доходами и отсутствием уверенности в будущем.
Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты исследования уровня доверия Владимиру Путину, которые показали падение рейтинга президента до рекордного уровня. Главе государства сейчас доверяют лишь 31,7% населения, хотя еще год назад этот показатель составлял 47,4%.