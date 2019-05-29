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29 мая 10:25

Российские банки стали заменять sms-сообщения клиентам push-уведомлениями

Крупные российские банки стали активнее заменять традиционные sms-уведомления своим клиентам на push-сообщения. Сейчас доля последних составляет уже 15-30%. На push-уведомления банки стали переходить из-за роста тарифов сотовых операторов на sms

Российские банки стали заменять sms-сообщения клиентам push-уведомлениями

Крупные российские банки стали активнее заменять традиционные sms-уведомления своим клиентам на push-сообщения. Сейчас доля последних составляет уже 15-30%. На push-уведомления банки стали переходить из-за роста тарифов сотовых операторов на sms.

Российские банки развивают push-уведомления в качестве альтернативы sms о списании средств, остатке по счету и с паролем для проведения транзакции не более двух лет, но сейчас их доля резко увеличилась до 30%.

Лидером является Альфа-банк, который повысил долю push-уведомлений до 30%. Далее следуют Райффайзенбанк, банк «Открытие», Сбербанк, МКБ и ВТБ.

Для получения push-уведомлений клиенты должны установить мобильное приложение своего банка и иметь подключение к интернету. Остальные клиенты получают традиционные sms-сообщения о проведенных операциях и т.д.

РБК отмечает, что за последние несколько лет плата за отправку одного sms-сообщения клиентам выросла примерно с 0,03 до 0,7–1 рубля. Всего в 2018 году банки потратили на рассылку СМС около 20 млрд рублей. При этом рассылка сообщений через канал push обходится дешевле.

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