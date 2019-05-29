Суд признал право семей погибших военнослужащих на выплаты за госнаграды
Военный суд признал дискриминирующим положение, согласно которому премии за государственные награды могут получить только оставшиеся в живых военнослужащие
Военный суд признал дискриминирующим положение, согласно которому премии за государственные награды могут получить только оставшиеся в живых военнослужащие. В этой связи суд удовлетворил требования в выплате поощрений родственников трех военных из Читинской области, которые погибли в результате боя в Сирии.
Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады погибли 23 мая 2018 года в бою с боевиками. Террористы напали на артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор. Старший лейтенант Сергей Елин был посмертно удостоен ордена Кутузова, а сержант Игорь Михайлов и рядовой Дмитрий Вершинин – орденов Мужества, сообщает «КоммерсантЪ».
Родственники погибших в Сирии военнослужащих получили положенные выплаты за исключением наградных. Командиры подписали указ о единовременном поощрении военнослужащих, однако не согласовали его предварительно с военными финансистами. В свою очередь финансовая служба сочла, что указ о единовременном поощрении не соответствует положениям законодательства. По мнению финансистов, это препятствует внесению сведений на бойцов в специальную базу данных для производства выплат.
Военный суд с таким выводом не согласился и встал на сторону вдов и матерей погибших военнослужащих. В решении суда говорится, что гибель военных не может служить дискриминирующим фактором, а сами решения должны быть не только законными, но и справедливыми.
Суд также учел, что на момент гибели Елин, Михайлов и Вершинин являлись действующими военнослужащими, а значит «определенно» имели право на указанную выплату, поскольку совершили подвиг, за который были представлены к наградам.