Глава правительства не включил сооснователя «Диссернета» в новый состав ВАК
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). В состав комиссии не вошел Михаил Гельфанд - сооснователь сообщества «Диссернет»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). В состав комиссии не вошел Михаил Гельфанд - сооснователь сообщества «Диссернет», которое борется с плагиатом в научных работах.
На сайте кабинета министров сообщается, что в состав новой комиссии ВАК вошли 139 человек, а в состав президиума - 84 человека. В правительстве отметили, что состав ВАК обновлен на 68%.
Михаил Гельфанд сообщил, что выдвигал свою кандидатуру, но против него выступал председатель ВАК - ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
«Причина в том, что я довольно много попортил крови всяким жуликам, кроме того, лично Владимиру Михайловичу (Мединскому, министру культуры). Несколько раз президиумом ВАК с моей подачи были приняты решения, которыми он был недоволен», - сообщил г-н Гельфанд, слова которого приводит «Медуза».
В обновленный состав аттестационной комиссии также не вошли все те, кто ранее проголосовал за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского.