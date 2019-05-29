ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 1,17 млн евро семьям пропавших в Чечне граждан
Европейский суд по правам человека удовлетворил иски родственников граждан, пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы, и обязал российские власти выплатить им денежную компенсацию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иски родственников граждан, пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы, и обязал российские власти выплатить им денежную компенсацию.
Как сообщили в фонде «Правовая инициатива», Страсбургский суд признал власти России ответственными за исчезновение 12 человек и назначил их семьям 1,17 млн евро в качестве компенсации.
В каждом деле суд зафиксировал нарушения Европейской конвенции о защите прав человека. Родственники пропавших без вести людей в Чечне неоднократно обращались к российским властям с просьбой провести расследование, но виновных так и не нашли.
Напомни, осенью прошлого года ЕСПЧ присудил 1,5 млн евро родственникам 21 жителя Чеченской республики, которые были похищены во время спецопераций федеральных войск в 2001-2005 годах.